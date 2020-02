Offerte Amazon: iPhone 11 da 128GB a (quasi) 100 euro di sconto

Il nuovo iPhone 11 di Apple in sconto su Amazon ad un prezzo davvero molto interessante. Per tutti gli utenti che aspettavano un’offerta per acquistare il nuovo smartphone della mela morsicata l’offerta del giorno di Amazon.it potrebbe davvero fare gola.

Dalla mattinata di oggi, venerdì 28 febbraio 2020, l’iPhone 11 nella versione con 128GB di memoria interna può essere acquistato sul noto sito di vendite online al costo scontato di 799 euro nelle colorazioni bianco, nero, verde e rosso. Parliamo di 90 euro di sconto rispetto al prezzo iniziale.

Offerte smartphone: iPhone 11 da 128GB in sconto

Tra le offerte smartphone di oggi segnaliamo lo sconto di 90 euro sul nuovo iPhone 11 di Apple che su Amazon si trova a 799 euro, parliamo del 10% di meno rispetto al prezzo standard. L’offerta dispone della consegna veloce e di tutte le caratteristiche solitamente inclusi per gli abbonati Amazon Prime, compresa la possibilità di effettuare il reso secondo le tempistiche classiche del colosso dell’e-commerce.

Per tutti coloro che sono interessati all’acquisto di un nuovo smartphone Apple questa offerta Amazon è senza dubbio allettante e conveniente: i prodotti in oggetto sono disponibili fin da subito e dunque questa promozione rappresenta un’ottima opportunità per portare a casa il nuovo iPhone 11 ad un prezzo eccezionale.

Apple iPhone 11 (128GB) – Bianco: 799 Euro ( 889 Euro )

Apple iPhone 11 (128GB) – Nero: 799 Euro ( 889 Euro )

Apple iPhone 11 (128GB) – Verde: 799 Euro ( 889 Euro )

Apple iPhone 11 (128GB) – Rosso: 799 Euro ( 889 Euro )

Le offerte Amazon continuano a stupire i tanti italiani alle prese con gli acquisti online. Non solo iPhone, dunque, ma anche tanti altri prodotti scontati, dagli elettrodomestici alle smart tv passando per gli auricolari bluetooth, i prodotti per la smart home, i robot aspirapolvere e molto altro. Per consultare tutte le offerte del giorno presenti sul noto sito di proprietà di Jeff Bezos è disponibile la pagina riepilogativa con tutte le promozioni in corso.