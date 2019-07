Offerte di lavoro 9 Luglio 2019: impieghi, concorsi e contratti dell’ultim’ora. Come e quando candidarsi

Nuova settimana, nuove offerte di lavoro: per chi cerca lavoro in Italia, una nuova impennata di offerte si è aperta in questi primi giorni della seconda settimana del mese. Oggi, 9 Luglio 2019 quali tipi di offerte di lavoro, tra le molte altre attive per tutto il mese di Luglio, ci sono e a chi potrebbero interessare? Ecco tutto ciò che c’è da sapere.

Offerte di lavoro 9 Luglio 2019: proposte, posizioni aperte, come candidarsi e informazioni

Al di là delle diverse posizioni aperte a Roma, ce ne sono diverse in tutto il territorio nazionale. Una delle prima posizioni che si aprono è quella relativa a Pfizer. Da inizio settimana la celebre azienda farmaceutica ha aperto le informative per la selezione di nuovo personale in vista di assunzioni in tutta Italia. Per tutte le offerte di lavoro attive relative e le info, occorre consultare la pagina web dell’azienda.

Ci sono poi nuove chance di impiego presso le poste di Bolzano: si cerca personale per il classico lavoro per Postini, per il periodo che fa da Estate a Autunno 2019.

Le selezioni sono aperte per la copertura di posti di lavoro in Alto Adige e i candidati dovranno trovarsi stabilmente a Bolzano e provincia. Sono indicate assunzioni stagionali a tempo determinato, a partire dal mese di agosto.

A Milano, invece, si aprono posizioni nel campo dell’amministrazione contabile. L’Ufficio d’Ambito Città Metropolitana Milano ha avviato la procedura per un concorso pubblico per l’assunzione di un Assistente ai Servizi Amministrativi a tempo indeterminato. La selezione è rivolta a diplomati. Consultare il bando sul sito del comune.

E ancora: nuovi posti di lavoro nell’area socio sanitaria in Toscana. La Cooperativa Sociale Paim ha in progetto 20 assunzioni di personale: l’annuncio è rivolto ad Infermieri e OSS. Per sapere come candidarsi, basta ricerca l’apposita sezione nelle pagini internet della azienda.

Altro concorso su cui informarsi per future assunzioni a Treviso. La Provincia di Treviso ha aperto ben 4 concorsi per assunzioni con contratto a tempo indeterminato o di formazione in ambito informatico, gestionale e tecnico. Sono ammessi diplomati e laureati.

Per chi cerca lavoro in banca, ecco Banca Etica Lavora con noi. L’istituto di credito che si muove nel settore creditizio all’insegna della finanza etica, sta cercando varie figure per assunzioni. Diverse le posizioni aperte e criteri particolari per candidarsi: consultare i canali ufficiali dell’istituto.

Invece, il Comune di Urgnano (Bergamo ha avviato un concorso per un agente di polizia locale mentre la ASST Franciacorta (Brescia) con gli stessi crismi mira all’assunzione di 4 Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato.

Altro concorso, ma per la polizia municipale, è previsto per il Comune Sanremo. Il Comune di Sanremo (Imperia) ha in cantiere un concorso per l’assunzione a tempo indeterminato di 8 Agenti di Polizia Municipale. Andare sul sito del comune per il bando e per sapere come partecipare.

E ancora un altro concorso. Il Comune di Fluminimaggiore (Carbonia Iglesias) ha aperto i lavori per due concorsi per assunzioni a tempo parziale (55,6%) e indeterminato. Attenzione a bandi, parametri e CV.