Offerte Trenitalia a luglio, sconti e biglietti low cost

Con l’estate la voglia di viaggiare aumenta: il mare, il sole oppure il fresco della montagna o semplicemente una gita in un borgo medievale o una città d’arte. L’Italia offre infinite opportunità e in un’estate in cui l’estero è meta ardita si possono riscoprire le bellezze del nostro paese. Per farlo arrivano alcune promozioni da parte delle compagnie ferroviarie.

L’emergenza non ha fermato la voglia di viaggiare, semmai l’ha limitata al nostro Paese. Ma questa può essere in realtà una fortuna. Trenitalia offre infatti sconti e promozioni per chi viaggi in Italia nel periodo estivo, così da incentivare il turismo nostrano e agevolare gli spostamenti da una regione all’altra con promozioni per tutte le tasche.

Le promozioni di Trenitalia

Trenitalia ha esteso la promozione Viaggia con l’A/R weekend a 69 euro. In cosa consiste questa offerta? Nei weekend estivi è possibile viaggiare con l’andata e ritorno con partenza il sabato e ritorno la domenica a partire da 69 euro viaggiando con le Frecce. Il costo varia in base alla classe scelta e al treno. Si parte, come detto dai 69 euro di una seconda classe per arrivare ai 159 della Premium.

Prezzi comunque interessanti per chi ha intenzione di fare un weekend fuori porta. Ma le promozioni non finiscono qui. Trenitalia, infatti, offre lo sconto 2 per 1 sempre per le partenze il sabato ma per due persone. Con un solo biglietto, quindi, viaggiano in due. La promozione è valida per tutti i treni nazionali (esclusi i regionali). I posti sono limitati per entrambe le offerte, l’invito è quindi quello di sbrigarsi.