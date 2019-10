Oggi 4 ottobre Giornata Internazionale degli Animali: che festa è, perchè oggi, come si celebrano amici a 4 zampe

Oggi, 4 ottobre è la Giornata Internazionale degli Animali: che festa è? Come si celebrano amici a 4 zampe? E perchè proprio oggi?

Sono tante le domande e le curiosità che sorgono intorno alla Giornata Internazionale degli Animali che si tiene proprio oggi 4 Ottobre.

Come ogni anno, in questa giornata de 4 ottobre si celebra con la Giornata Internazionale degli Animali qualsiasi animale, appunto, qualsiasi amico a quattro zampe.

Perché oggi? E’ presto detto. Oggi, non a caso, è San Francesco di Assisi. E non era lui l’amico degli animali per eccellenza?

La Giornata Internazionale degli Animali ha come scopo di sottolineare quando i nostri amici a quattro zampe siano importanti per la nostra vita.

Gli italiani del resto sono particolarmente sensibili a questo tema. Stando a un’indagine condotta dal Censis nel 2019 il nostro paese è il secondo per possesso di animali domestici.

Gli amici a 4 zampe, infatti, abitano il 52% delle nostre case e nel paese si contano in totale 32 milioni di animali domestici, di cui quasi 13 milioni sono uccelli, seguiti da 7,5 milioni di gatti, 7 milioni di cani, 1,8 milioni di criceti e conigli, 1,6 milioni di pesci e 1,3 milioni di rettili.

Ad organizzare “World Animal Day” per la prima volta fu il tedesco Heinrich Zimmermann, il 24 marzo del 1925 presso il Palazzo dello Sport di Berlino.

All’inizio aderirono solo in Germania, Austria, Svizzera e Cecoslovacchia. Infine, nel maggio 1931, in un Congresso internazionale sulla protezione degli animali a Firenze, Zimmermann avanzò la proposta di rendere universale la Giornata mondiale degli animali il 4 ottobre, proposta che fu accettata all’unanimità e adottata come risoluzione.

Come si festeggia? Passando tempo con loro, andando in giro, a spasso, nei parchi o ovunque possano sentirsi a proprio agio, e amati, e parte integrante della nostra vita e della comunità.