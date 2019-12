Oggi in TV, All Together Now, anticipazioni puntata Giovedì 19 Dicembre 2019: chi sono gli ospiti di Michelle Hunziker e J-Ax, novità, spoiler

Oggi in TV, All Together Now, anticipazioni puntata Giovedì 19 Dicembre 2019:...

Si avvicina il nuovo appuntamento con All Together Now, il programma in onda questa sera su Canale 5 in prima serata. Che cosa vedremo, quali sono gli ospiti e cosa c’è da aspettarci in puntata?

Ecco un focus sulla nuova puntata di All Together Now. Nel nuovo appuntamento, in onda questa sera Giovedì 19 Dicembre 2019 tra gli ospiti di Michelle Hunziker e J-Ax, ci saranno delle sorprese. Quali? E’ presto detto.

All Together Now, anticipazioni puntata Giovedì 19 Dicembre 2019: chi sono gli ospiti di Michelle Hunziker e J-Ax, cosa succede in puntata

All Together Now torna e dunque tornano anche le anticipazioni relative a temi e ospiti della terza puntata. Andrà in onda oggi giovedì 19 dicembre, in prima serata, su Canale 5, il terzo appuntamento con All Together Now, lo show musicale condotto da Michelle Hunziker e J-Ax.

Come di consueto i partecipanti della gara, scelti dal direttore artistico e regista Roberto Cenci, dovranno sottoporsi al giudizio del Muro Umano: ovvero 100 personaggi appartenenti al mondo della musica e dello spettacolo. Chi tra i concorrenti passerà il turno potrà contendersi il premio da 50 mila euro.

Grandi ospiti nello studio di “All Together Now” anche questa settimana, tra questi, Anna Tatangelo, Iva Zanicchi e Cristiano Malgioglio.

All Together Now aveva fatto registrare un buon esito di ascolti tv nella seconda puntata di Giovedì 12 dicembre con Michelle Hunziker e J-Ax. In prima serata su Canale 5, lo show tornava a ripetersi promettendo vere e proprie scintille.

Dopo il buon esordio della prima puntata, ritornava in rampa di lancio lo show musicale prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Michelle Hunziker e J-Ax in veste di presidente della giuria. Tra gli ospiti dello studio di All Together Now Iva Zanicchi e Benji & Fede.

Come noto, All Together Now inoltre, aspetta i fan del programma non solo nella forma classica, ma anche sul fronte digitale: su Mediaset Play (sito, app gratuita per tutti i sistemi operativi, smart tv abilitate) infatti si può seguire le puntate in diretta streaming, e non solo.

E’ possibile anche rivedere i momenti più simpatici e apprezzati e conoscere meglio i giudici grazie a una serie di video inediti. Appuntamento anche in radio, con Radio 101 l’emittente radiofonica partner del programma.

