Sarà una puntata sensazionale, attesa da molti, e al centro della curiosità di tanti altri. Si tratta del nuovo appuntamento con Chi l’ha visto?, il noto format che da anni ormai intrattiene gli italiani su Rai Tre.

Su cosa verterà oggi la puntata? Al centro dell’appuntamento di “Chi l’ha visto?”, previsto per questa sera mercoledì 18 dicembre alle 21.20 su Rai3 c’è l‘intervista all’autista di Matteo Messina Denaro.

Oggi in TV, Chi l’ha visto, anticipazioni puntata mercoledì 18 dicembre alle 21.20 su Rai3, l’autista di Matteo Messina Denaro

Dunque parla a “Chi l’ha visto?”, mercoledì 18 dicembre alle 21.20 su Rai3, l’autista di Matteo Messina Denaro. Che cosa dirà? Quali gli spunti che offrirà?

Ma chi è, poi, per chi non lo sapesse, Matteo Messina Denaro?

Chi l’ha visto, anticipazioni: chi è Matteo Messina Denaro

Matteo Messina Denaro è nato a Castelvetrano, 26 aprile 1962 ed è un mafioso italiano, legato a Cosa nostra. Viene considerato, universalmente, come il più pericoloso in circolazione.

In origine veniva ricordato come ‘U siccu («il magro»), a causa della sua evidente natura fisica, ma alcuni lo chiamavano anche Diabolik. Ad oggi è considerato tra i latitanti più ricercati e pericolosi al mondo.

Matteo Messina Denaro è il capo e rappresentante indiscusso della mafia trapanese, e al momento viene anche ritenuto come il boss più ricco e potente di Cosa nostra.

Secondo quanto è dato sapere, Matteo Messina Denaro oggi arriva a esercitare il suo potere ben oltre i confini della propria provincia, come in quelle di Agrigento e Palermo.

Benchè per tradizione infatti il potere assoluto della organizzazione mafiosa non venisse affidato nelle mani di un padrino estraneo a Palermo, e quantunque dopo la morte di Salvatore Riina sono iniziate a sfuggire prove sostanziali circa la continuità di una costruzione di tipo piramidale per Cosa nostra, va detto che molti investigatori, oggi, sono particolarmente certi di un dato relativo a Matteo Messina Denaro. Quale?

Semplice. Secondo i più, il latitante castelvetranese Matteo Messina Denaro è da ritenersi come il capo assoluto della mafia.

Altre interpretazioni degli elementi a disposizione degli inquirenti tendono a ritenere come al momento il boss sia ormai concentrato quasi del tutto solo sulla propria latitanza: per molti, oggi si trova lontano dalla Sicilia, e sarebbe giunto nella fase in cui avrebbe assunto un ruolo di referente mafioso della provincia di Trapani pur senza più un ruolo attivo all’interno di Cosa Nostra.

Adesso, a Chi l’ha visto?, la nota trasmissione di Rai Tre, ne ha parlato il suo autista. Cosa ha detto di lui?

“I servizi segreti mi hanno offerto un milione e mezzo di euro, mi hanno detto ‘ti cambiamo la vita per sapere dove si nasconde l’uomo più ricercato d’Italia”.

Francesco Mesi era stato indicato dai pentiti Sinacori e Brusca come l’autista di Matteo Messina Denaro ed era tornato dalla stessa clinica spagnola nella quale era andato il boss latitante.

Francesco Mesi ha negato di aver collaborato e favorito la sua latitanza. “Ogni cosa l’addossano a lui – dice al cronista di “Chi l’ha visto?” – ce l’ho sempre nel cuore, è una persona perbene.”

