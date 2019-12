Oggi in TV, CR4 La Repubblica delle donne, ospiti di Piero Chiambretti nella puntata di stasera 18 dicembre 2019 su Rete 4: anticipazioni, temi, novità

Un nuovo scoppiettante appuntamento con l’universo femminile, tanti ospiti e l’ironica caustica del conduttore Piero Chiambretti oggi in TV con CR4 La Repubblica delle donne, che ritorna in prima serata e promette scintille.

Oggi in TV, CR4 La Repubblica delle donne torna in prima serata: ospiti di Piero Chiambretti stasera 18 dicembre 2019 su Rete 4

Oggi, 18 dicembre, in prima serata su Rete 4 torna Chiambretti con la sua banda. CR4 – La Repubblica delle donne, talk show condotto da Piero Chiambretti apre la serata alla grande perchè tra gli ospiti ci sarà anche Wanda Nara. Su di lei, sul suo intervento per meglio dire, sono già disponibili alcuni spoiler.

Ovvero? Ebbene è emerso un frammento di intervista che ha fatto scalpore. Ma non è tutto qui A CR4 – La Repubblica delle donne tra gli ospiti di stasera su Rete 4 dalle ore 21.25 in primo piano dunque Wanda Nara, che parlerà apertamente della cessione di suo marito Mauro Icardi al Paris Saint-Germain. Cosa ha detto?

“Non lo so chi sia stato a cacciarlo: è stata una cosa che è andata bene a tutti. Lui è andato in una squadra migliore e più importante. Tutti sanno che il PSG è uno dei club più importanti del mondo”. Parole che non faranno piacere agli interisti e a Conte.

La show girl inoltre verrà stuzzicata da Chiambretti anche sui consigli sessuali di Antonio Conte: “Non saprei cosa dire, dovrei provare a farlo prima della partita, ma Mauro è molto professionale e prima di giocare non fa niente. Solo dopo il match, se è andato bene, perché se la gara va male non mi vuole neanche vedere”.

Quanto alla lunga parentesi del marito all’Inter, Wanda Nara ne parla con piacere ma senza rimorsi: “Ho dei ricordi bellissimi di San Siro e degli interisti. E come dico sempre, l’interista vero di cuore sa che noi siamo stati sempre dalla parte della squadra. E anche questa scelta di andare a Parigi è stata fatta anche per non tradire i neroazzurri. Noi ci siamo lasciati senza tradimenti, Mauro è andato in un club al quale non poteva dire di no e anche per l’Inter è andata bene”.

E ancora. “Il presente di Mauro è a Parigi, si trova benissimo lì e sta facendo dei goal pazzeschi come ha sempre fatto. L’unica cosa che mi interessa è la sua felicità e lui al PSG è molto felice”.

Non finisce qui, perchè da Piero Chiambretti ne vedremo ancora delle belle. A CR4, altri ospiti scoppiettanti infatti. Ecco Alfonso Signorini, con news gustose sulla prossima edizione del Grande Fratello Vip, a cui parteciperà in prima persona come opinionista

Michela Vittoria Brambilla, la deputata si esprimerà sulle misure da adottare per salvaguardare gli animali e l’ambiente

Red Ronnie e lo chef Gianfranco Vissani, si contrapporranno in un dibattito incentrato sul veganismo

E poi Vittorio Feltri, direttore di Libero, torna sui temi politici, di attualità e con la rubrica sull’amore.

