Oggi In TV, La porta dei sogni, anticipazioni nuovo programma di Mara Venier: di cosa parla, ospiti, orario, canale

Parte La porta dei sogni, il nuovo programma di Mara Venier che per molti é molto atteso e promette di incastrarsi bene nel palinsesto Rai. Ma di cosa parla, e quali saranno gli ospiti, l-orario e il canale della messa in onda?

Oggi In TV, La porta dei sogni, anticipazioni nuovo programma di Mara Venier: dove e quando vederlo

La porta dei sogni, va in onda quest´oggi venerdì 20 dicembre 2019. La bella conduttrice veneta Mara Venier dopo il trionfo di Domenica IN ritorna nei salotti di Rai 1 con un nuovo format targato Rai da oggi venerdì 20 dicembre 2019, in prima serata alle 21.20.

La Venier terrà compagnia al pubblico Rai per tre appuntamenti del venerdì. Ma di che cosa parla il nuovo programm?

Come dice il nome, appunto, di sogni. Sogni che, grazie all’aiuto della conduttrice zia degli italiani, possono diventare realtà. Ovvero?

Per tre prime serate il pubblico Rai potrà conoscere dunque i sogni di gente comune e vederli felici, realizzandoli. Il tutto condito da emozionanti racconti di vita, sorprese e per ogni puntata ospiti di assoluto prestigio e momenti di divertimento.

La puntata di venerdì 20 dicembre, può essere rivista in streaming on demand sul sito ufficiale RaiPlay.

Ed eccoci alle anticipazioni relative a La porta dei sogni in riferimento alla prima puntata di venerdì. I protagonisti del nuovo format di Mara Venier sono le persone comuni ma non mancheranno volti noti.

Per la prima puntata in onda stasera su Rai 1 in prima serata è prevista la presenza di Andrea Bocelli, Antonino Cannavacciuolo e Arisa.