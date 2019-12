Oggi in TV, Lunedì 23 dicembre 2019: cosa c’è stasera in televisione tra film, serie e programmi

Oggi in TV, Lunedì 23 dicembre 2019: cosa c’è stasera in televisione...

Che cosa c’è oggi in TV? Cosa potremmo gustarci stasera, 23 dicembre 2019, comodamente sui nostri divani? Dopo i fasti e i successi di alcuni dei programmi più in auge e in attesa che, ancora una volta, dati auditel alla mano nella giornata di ieri hanno vinto la gara degli ascolti, ecco che ci si prepara ancora alla solita carrellata di programmi da poter vedere. Già, ma quali?

Ecco cosa propongono i canali questa sera. Ecco la Guida TV per lunedì 23 dicembre 2019. Pronti a scoprire cosa c’è stasera in TV? Ecco tutte

Su Rai 1 in prima serata ecco Ognuno e’ perfetto (Fiction), serie volta a rappresentare la voglia di riscatto professionale di alcuni ragazzi down.

Quanto a Rai 2, ecco Alla ricerca di Nemo (Film), uno degli ultimi capolavori nato dalla collaborazione tra Disney e Pixar nell’ambito dell’animazione.

Invece su Rai 3 ci sarà Report – Fra Napoli e Caserta (Inchieste), all’interno del quale, partendo dal piano di azione per il contrasto dei roghi dei rifiuti, si analizza il caos regionale.

Invece su Canale 5 Il Ggg – Il grande gigante gentile (Film): Sophie è una piccola ragazza che incontrerà un grande gigante gentile il quale, malgrado l’aspetto spaventoso, dimostrerà di avere grandi sentimenti.

Su Italia 1 I 10 anni di Alessandra Amoroso (Musica) lo speciale musicale sull’artista italiana sempre più in rampa di lancio. Invece su Rete 4 ecco Non ci resta che piangere (Film), film capolavoro con Benigni e Troisi, nel quale i due artisti viaggiano indietro nel tempo arrivando all’epoca di Cristoforo Colombo, Savonarola e le rivolte fiorentine.

Infine, su TV8 Dickens – L’uomo che invento’ il Natale (Film), su Nove Pizza Hero La sfida dei forni – Genova (Reality) e su La7 invece ritorna Grey’s Anatomy (SerieTV).

Stasera in TV 19 dicembre 2019: programmazione film, serie e programmi da vedere oggi

La programmazione tv di stasera venerdí 20 dicembre 2019, per tutti i principali canali in chiaro e non solo. Ecco il palinsesto di oggi per le reti Rai, Mediaset e tutti gli altri canali tra La7, Sky, Cielo, Nove e Tv8.

Su Rai Uno alle 21,20 Ognuno e’ perfetto (Fiction),

Rai Due, alle 21,20 Alla ricerca di Nemo (Film)

Su Rai Tre dalle 21,20 Report – Fra Napoli e Caserta (Inchieste)

Su Canale 5, dalle 21.20 Il Ggg – Il grande gigante gentile (Film)

Italia 1, alle 21,20, 10 anni di Alessandra Amoroso (Musica)

Su Rete 4, alle 21,20 Non ci resta che piangere (Film)

La 7, alle 21,15, Grey’s Anatomy (SerieTV)

Su Tv8, dalle 21,20 Dickens – L’uomo che invento’ il Natale (Film)

Sul Nove, alle 21.15 Pizza Hero La sfida dei forni – Genova (Reality)