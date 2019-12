Oggi in TV, mercoledì 18 dicembre 2019: cosa c’è stasera in televisione tra film, serie e programmi

Oggi in TV, mercoledì 18 dicembre 2019: cosa c’è stasera in televisione...

Stasera in TV 18 dicembre 2019: programmazione film, serie e programmi da vedere oggi

La programmazione tv di stasera, martedì 17 dicembre 2019, per tutti i principali canali in chiaro e non solo. Ecco il palinsesto di oggi per le reti Rai, Mediaset e tutti gli altri canali tra La7, Sky, Cielo, Nove e Tv8.

Su Rai Uno alle 21,20 Giorgio Ambrosoli – Il prezzo del coraggio (Docufiction)

Rai Due, alle 21,20 Salemme il bello… della diretta! – Sogni e bisogni (Show)

Su Rai Tre dalle 21,20 Chi l’ha visto? (Attualita’)

Su Canale 5, dalle 21.20 La grande bellezza – Speciale Vaticano (Culturale)

Italia 1, alle 21,20, Il settimo figlio (Film)

Su Rete 4, alle 21,20 CR4 La repubblica delle donne (Show)

La 7, alle 21,15, War Horse (Film)

Su Tv8, dalle 21,20 Natale fuori città (Film)

Sul Nove, alle 21.15 Una bugia di troppo (Film)