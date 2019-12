Oggi in TV, mercoledì 19 dicembre 2019: cosa c’è stasera in televisione tra film, serie e programmi

Oggi in TV, mercoledì 19 dicembre 2019: cosa c’è stasera in televisione...

Che cosa c’è oggi in TV? Cosa potremmo gustarci stasera, 19 dicembre 2019, comodamente sui nostri divani? Dopo i fasti e i successi di alcuni dei programmi più in auge e in attesa che, ancora una volta, dati auditel alla mano nella giornata di ieri hanno vinto la gara degli ascolti, ecco che ci si prepara ancora alla solita carrellata di programmi da poter vedere. Già, ma quali?

Ecco cosa propongono i canali questa sera. Ecco la Guida TV per martedì 19 dicembre 2019. Pronti a scoprire cosa c’è stasera in TV? Ecco tutte

Su Rai 1 in prima serata ecco Sanremo Giovani 2019 (TalentShow) programma apripista della kermesse del festival di Febbraio. Andrà in diretta dal Teatro del Casinò di Sanremo, e sarà appunto la fase finale della selezione degli 8 artisti protagonisti del sogno di calcare l’Ariston.

Quanto a Rai 2, ecco Principe azzurro cercasi (Film) storia della bella Mia, pronta a assumere il suo nuovo ruolo di Principessa di Genovia. Invece su Rai 3 ci sarà La ragazza del treno (Film), storia di Rachel, una donna in crisi dopo il divorzio, ancora innamorata del marito, che si rifugia nell’alcol.

Invece su Canale 5 torna All Together Now (TalentShow) col consueto gruppo di aspiranti cantanti sul palco per esibirsi di fronte ad una giuria di cento giurati composta da artisti e guidata da J.Ax sotto l’occhio attento di Michelle Hunziker.

Su Italia 1 Insurgent (Film) storia apocalittica su fuggitivi da fazioni a cui non sentono di appartenere. Mentre su Rete 4 ritorna Dritto e rovescio (Approfondimento), approfondimento giornalistico condotto da Paolo Del Debbio.

Infine, suTV8 Revenant – Redivivo (Film), con Leonardo Di Caprio, su Nove Fratelli d’Italia (Film), e su La7 ecco Piazzapulita (Attualita’), approfondimento politico e di attualità ormai canonico.

La programmazione tv di stasera, giovedì 19 dicembre 2019, per tutti i principali canali in chiaro e non solo. Ecco il palinsesto di oggi per le reti Rai, Mediaset e tutti gli altri canali tra La7, Sky, Cielo, Nove e Tv8.

