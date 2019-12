Oggi in TV, Ognuno è perfetto ultima puntata stasera 23 Dicembre 2019: cosa succede, trama, cast, anticipazioni

Oggi in TV, Ognuno è perfetto ultima puntata stasera 23 Dicembre 2019:...

Arriva in Tv l’ultima puntata della apprezzata fiction “Ognuno è perfetto” il nuovo prodotto Rai che insegue l’obiettivo di sensibilizzare il pubblico verso il tema tanto focale quanto fin troppo spesso sottovalutato dell’abbattimento delle barriere. Ma di quali barriere si parla?

Da lunedì 16 dicembre in prima serata su Rai 1 la nuova fiction ‘Ognuno è perfetto” si concentra su alcuni giovani affetti da Sindrome di Down e sulla necessità e esigenza di ognuno di loro di trovare sbocchi professionali e lavorativi e, soprattutto, pari dignità e accesso alle chance di occupazione.

Oggi in TV, Ognuno è perfetto ultima puntata stasera 23 Dicembre 2019: trama del finale di stagione con Edoardo Leo

Chi ha sintetizzato al meglio la natura della fiction e l’attore Edoardo Leo: «Un’avventura umana ancor prima che professionale», ha detto. “Ognuno è perfetto”, che arriva in prima serata oggi lunedì 23 dicembre su Rai 1 per l’ultima puntata traccia un solco nell’animo di tantissimi spettatori.

Ma su cosa verterà la puntata odierna? E’ presto detto. Ecco alcune anticipazioni fornite direttamente da Viale Mazzini.

S conclude oggi, lunedì 23 dicembre alle 21.25 su Rai1 “Ognuno è perfetto”. La trama precede che i ragazzi siano infine raggiunti da Ivan e Miriam. Nel mentre, Rick comprende che il padre è in verità un suo alleato.

Nel contempo, Ivan è d’accordo sull’accompagnare lui stesso il figlio da Tina. Così Rick e Ivan iniziano il loro viaggio per ricercare Tina in Albania, e questa avventura porterà entrambi verso il sentiero di molte rivelazioni.

In particolare, Una e Katanna: si scopre che abbiano una falsa identità e potrebbero trovarsi in Kosovo. lvan e Rick però non dispongono del passaporto e sono costretti ad entrare illegalmente. Cosa accadrà?

La risposta arriverà solo questa sera, 23 Dicembre, per il finale tanto atteso di stagione.

La fiction con protagonisti Edoardo Leo, Cristiana Capotondi, Nicole Grimaudo e tanti ragazzi alla prima esperienza sotto la regia di Giacomo Campiotti ha raccolto già molti consensi.

Tutto ruota, a grandi linee, intorno alla figura di Rick: un ragazzo di 24 anni con la Sindrome di Down che però non vuol rinunciare ai suoi desideri e fa di tutto per realizzarli.

La fiction Ognuno è perfetto è scritta da Giacomo Campiotti e si concentra, in tal senso, sulla volontà di un gruppo di ragazzi il cui obiettivo è realizzarsi come persone in modo compiuto ma anche quello di abbattere i pregiudizi.

Altri dei protagonisti del prestigioso cast di questa fiction sono Lele Vannoli, Piera degli Esposti. Con loro diversi esordienti (Gabriele Di Bello, Alice De Carlo, Aldo Arturo Pavesi, Matteo Dall’Armi e Valentina Venturin), che portano in scena la Sindrome di Down con la naturalezza che rappresenta il cardine della fiction: ovvero, annientare i pregiudizi e le barriere.

Nella serie Rick (Gabriele Di Bello) ha 24 anni, ed ha la Sindrome di Down. Suo padre Ivan (Edoardo Leo) ha da poco ceduto l’attività per dedicarsi a lui e consentire alla moglie Alessia (Nicole Grimaudo) di andare avanti sul fronte professionale.

«È stata un’avventura umana prima che professionale, abbiamo imparato tutti da questa storia – ha dichiarato Edoardo Leo –. Non facevo serie tv da dieci anni, aspettavo un progetto interessante e, anche se di solito ci penso e ci ripenso prima di accettare un ruolo, stavolta ho deciso prima ancora di leggere la sceneggiatura, perché mi andava di farlo come uomo prima che come attore».

