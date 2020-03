Oggi in TV: Stasera tutto è possibile su Rai2, In arte Mina su Rai3. Chi ‘gioca’ con Stefano De Martino. Omaggiano Mina Fiorello, Giorgia e Giuliano Sangiorgi

Oggi in TV: Stasera tutto è possibile su Rai2, In arte Mina...

Questa sera sulla Rai si prova a vincere la drammatica ondata di preoccupazione per via del coronavirus con due programmi, in prima serata, su Rai 2 e Rai 3, che provano a stemperare tra ilarità e approfondimenti musicali.

Si tratta ti Stasera tutto è possibile e dello speciale su Mina. Ovviamente, si tratta di programmi già andati in onda, nel pieno rispetto delle normative sul Coronavirus.

Dunque torna il buon umore della quinta edizione del comedy show con Stefano De Martino Stasera tutto è possibile. Un grande ritorno su Rai2 quello di Stasera tutto è possibile con Stefano De Martino. Il programma realizzato in collaborazione con Endemol Shine Italy, sarà riproposto in tv da lunedì 23 marzo in prima serata.

Sul palco dell’Auditorium Rai di Napoli sarà possibile ‘riabbracciare’ vecchi e nuovi amici del programma: comici e personaggi dello spettacolo con test tutti da ridere.

Nella prima puntata ci saranno: Simona Ventura, The Jackal, Raul Cremona, Mago Forest, Biagio Izzo, Francesco Paolantoni e Ariadna Romero alle prese con i giochi più divertenti come La Stanza Inclinata, vera e propria parte focale del programma con il suo pavimento posizionato a 22,5 gradi.

E ancora: Alphabody, Segui il labiale, StepBurger e Speed Quiz.

Nessuna gara: il programma – tratto da Anything goes, format di grande successo in tutto il mondo- vuole solo portare il buonumore.

E poi, su rai3 arriva Mina. O meglio In Arte Mina. Anche in questo caso si parla di una replica. In occasione dell’ 80° compleanno di Mina (il prossimo 25 marzo), Rai3 sceglie di proporre in replica una serata speciale con la conduzione di Pino Strabioli sulla regina indiscussa della canzone italiana.

Strabioli ripercorre la carriera della grande artista, tra video e immagini inediti e il ricchissimo repertorio degli archivi Rai, con musicisti, attori, produttori discografici, personalità dello spettacolo, esperti di comunicazione.

Tra i protagonisti della serata Fiorello, Giorgia, Giuliano Sangiorgi.