Oggi la prima conferenza di Claudio Ranieri: a che ora parla il nuovo allenatore della Roma

La Roma ha il suo nuovo allenatore. Claudio Ranieri guiderà il club giallorosso fino a giugno, per poi assumere un ruolo all’interno della società giallorossa. I Friedkin hanno sciolto le riserve e affidato la squadra a un simbolo del romanismo, colui che in tempio non sospetti dichiarò: “Se la Roma chiama io rispondo”.

E lo ha fatto di nuovo, seppur alle sue condizioni. E’ quanto emerge dal lunghissimo confronto tra le parti andato in scena a Londra, dove l’allenatore testaccino ha messo in chiaro le cose: in veste di dirigente contribuirà alla scelta del nuovo allenatore. Un passaggio evidentemente molto caro a Ranieri, tanto che il club giallorosso lo ha specificato nel comunicato dell’ufficialità del suo ingaggio.

Conferenza Ranieri, quando parla

Così la Roma ha annunciato l’arrivo di Ranieri: “L’AS Roma è lieta di annunciare che Claudio Ranieri è il nuovo Responsabile Tecnico della Prima Squadra. Al termine della stagione assumerà un ruolo dirigenziale senior: sarà consulente della Proprietà per tutte le questioni sportive del club. La ricerca del nuovo allenatore continuerà nei prossimi mesi e Claudio avrà voce in capitolo anche in questa decisione”.

Segue poi una biografia dell’allenatore: “Romano di nascita, romanista da sempre, dopo aver vestito la maglia giallorossa da calciatore nella stagione 1973-74 e aver ricoperto la carica di allenatore in due diversi momenti (dal 2009 al 2011 e nel 2019), rappresenta un simbolo dei valori del Club ed è uno degli uomini di sport romani più apprezzati nel mondo. Ranieri porta in dote il suo enorme bagaglio di conoscenze ed esperienze maturate tra Serie A, Premier League, Liga e Ligue 1, guidando i migliori top club d’Europa e vincendo titoli storici, come quello ottenuto alla guida del Leicester nel 2016”.

Oggi, venerdì 15 novembre, Claudio Ranieri parlerà per la prima volta da nuovo allenatore della Roma in conferenza stampa. L’appuntamento è a Trigoria per le ore 13. Sarà l’occasione per il tecnico di raccontare il suo nuovo ritorno in giallorosso. L’ennesimo della sua carriera costellata di successi ma guidata da un’unica e inesauribile fonte di ispirazione: la Roma.