Oggi musei, mostre ed allestimenti gratis, ecco dove

Questa notte, se per i bambini la Befana appenderà la calza piena di dolci e (per chi ha ancora certi valori), addobberà la cucina di giocattoli, per i grandi porterà invece una bellissima opportunità: la possibilità – imperdibile – di poter vsitare ‘gratuitamente’ tutti i musei e i parchi archeologici dello Stato e dei tanti comuni, fra quelli che aderiscono all’iniziativa #domenicalmuseo.

Intanto, cosa fondamentale, prima di muovervi documentatevi visitando il sito www.beniculturali.it/domenicalmuseo.

Le imperdibili opportunità offerte alla Capitale

In quella che (senza nulla togliere a Firenze), è anche la capitale del partimonio artistico-culturale del Paese, sono tantissime e tutte di egual importanza ed interesse le visite da fare.

Vista la possibilità di poter visitare più luoghi gratuitamente, suggeriamo una sorta di guida, partendo dai Musei Civici. Qui, grazie infatti a Roma Capitale, Assessorato alla Crescita culturale – Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, in tutta la giornata di oggi sarà possibile ad esempio godersi il percorso unificato dell’area archeologica Foro Romano-Palatino e Fori Imperiali – realizzato grazie all’intesa siglata dalla Sovrintendenza Capitolina ai Beni culturali e dal Parco archeologico del Colosseo per conto di Roma Capitale e MIBACT – sono 5 gli ingressi previsti ingressi: largo Corrado Ricci, via Sacra (accanto all’arco di Tito), piazza della Madonna di Loreto (neipressi della Colonna Traiana), via di San Gregorio, e via del Tulliano (davanti al carcere Mamertino).Dalle 8.30 alle 16.30, ultimo ingresso 15.30. Per informazioni www.sovraintendenzaroma.it.

Tra mostre e collezioni permanenti

Sono tante, belle ed interessanti le esposizioni nei musei ma, attenzione, rimarranno purtroppo a pagamento la mostre di Canova, ‘Eterna bellezza’ (al Museo di Roma), che osserva l’orario prolungato fino alle ore 22; e la mostra ‘C’era una volta Sergio Leone’ al Museo dell’Ara Pacis, dove è previsto l’ingresso ridotto solo per i possessori della MIC Card.

Porte aperte invece per l’esposizione ai Musei Capitolini, nelle sale di Palazzo Caffarelli, di ‘Luca Signorelli e Roma. Oblio e riscoperte’; ‘L’Arte Ritrovata’, opere archeologiche dall’VIII secolo a.C. all’età moderna, al Palazzo dei Conservatori.

Aspettando l’Imperatore, al Museo Napoleonico; al Museo delle Mura Ra-Ta-Ta-Ta, Bang-Bang, Si Gioca! con 137 giocattoli antichi, dalla Collezione capitolina.

Quindi ‘Colori degli Etruschi. Tesori di terracotta’ alla Centrale Montemartini; sempre qui anche ‘110 anni di luce. Acea e Roma’; Alla Galleria d’Arte Moderna (via Francesco Crispi) la mostra ‘La rivoluzione della visione. Verso la Bauhaus. Moholy-Nagy e i suoi contemporanei ungheresi’, dedicata all’arte di László Moholy-Nagy. Nell’area del chiostro/giardino di via Crispi, segnaliamo anche l’installazione di Sàndor Vàly.

Sempre alla Galleria, ‘Spazi d’arte a Roma, che presenta documenti dal centro ricerca e documentazione delle arti visive (1940-1990)’;

Al Museo Civico di Zoologia, la mostra fotografica Carpe Sidera.

Al Museo di Roma in Trastevere retrospettiva italiana di Inge Morath (1923-2002), parliamo della prima fotoreporter entrata nella famosa agenzia fotografica Magnum Photos; ‘Taccuini romani. Vedute di Diego Angeli – Visioni di Simona Filippini’, che espone l’intera serie dei dipinti di Diego Angeli, le fotografie scattate con la polaroid da Simona Filippini, e la Bulgaria nel tempo, fotografata tra gli anni Venti e trenta del secolo scorso. Ai Mercati di Traiano – Museo dei Fori Imperiali oltre all’esposizione Giancarlo Sciannella – Scultore di archetipi, articolata lungo la via Biberatica,non perdetevi ‘Civis Civitas Civilitas’, un complesso di plastici che, tra edifici sacri e pubblici, spiega il modello di vita urbano romano, esportato militarmente anche nelle città dell’impero.

Al Museo di Scultura Antica Giovanni Barracco è in corso Il Leone e la Montagna, sulla Missione Archeologica Italiana da 50 anni in Sudan, nel sito del Jebel Barkal, tra l’altro patrimonio mondiale Unesco.

Ai Musei di Villa Torlonia: Carlo Levi e l’arte della politica; Al Casino Nobile Rifrazioni dell’Antico, con l’opera di Sergio Monaria confronto con l’architettura e la collezione d’arte della famiglia Torlonia. Alla Casina delle Civette, nel Giardino delle meraviglie, ecco le opere dell’artista Garth Speight. Gioiello intimo colloquio è la personale di Maria Paola Ranfi, eccellente orafa e scultrice.

Al Museo Carlo Bilotti (Villa Borghese), tra ‘a Unforgettable Childhood – una selezione di opere’ di artisti israeliani ed italiani, sul tema dell’infanzia, anche ‘Ponte di conversazione’, con Paolo Aita.

Ci sono iniziative anche per i più piccoli

Imperdibile intanto La cometa di Natale, a cura degli astronomi del Planetario alle 17.30.

Natale in gioco con Il riciclone (al Museo delle Mura alle 10.30), che presenta una caccia al tesoro nelle torri dell’antica porta di San Sebastiano; Un Natale alla ricerca di… capolavori nei Musei Capitolini (alle 10.30 e alle 12 ai Musei Capitolini).

Impronte naturali, di Luana Firmani (alle 10.30 alla Casina delle Civette di Villa Torlonia). Con, alle 10.30, Scienza in famiglia, il Museo Civico di Zoologia presenta i Racconti dei ghiacci: gufi, pinguini e orsi polari.

Ed ancora, sempre al Museo Civico di Zoologia (dalle 15 alle 18), Il laboratorio Scienzofficina: microscopica vita, il misterioso ‘micromondo’ attraverso lenti e provette e microscopi.

Ricodiamo infine che lunedì 6 gennaio, con orari e tariffazione ordinari, saranno aperti il percorso unificato dell’area archeologica Foro Romano-Palatino e Fori Imperiali, i Musei Capitolini, il Museo dell’Ara Pacis e i Mercati di Traiano – Museo dei Fori Imperiali. La mostra Canova. Eterna bellezza, al Museo di Roma (solo la mostra, chiuso il resto del Museo) sarà visitabile con orario di apertura prolungato fino alle ore 22; la biglietteria chiude alle 21.

Cosa altro aggiungere: non perdete questa bellissima occasione…

