Oggi riaprono le discoteche: le regole per tornare in pista

Da oggi, venerdì 11 febbraio, si riaccende la musica. Riaprono le discoteche dopo l’ultimo stop imposto dal governo prima di Natale. E’ tutto pronto per tornare in pista dopo il periodo complicatissimo che ha messo in ginocchio il settore e 100.000 lavoratori. Questa dovrebbe essere la volta buona, niente più luci spente per i locali da ballo.

Rimangono però le regole da rispettare. E sono quelle in vigore prima dell’ultima chiusura: le discoteche al chiuso posso occupare il 50% della capienza, il 75% degli eventuali spazi all’aperto. L’uso della mascherina è obbligatorio per le aree comuni, ma in pista si balla senza coprire bocca e naso.

Obbligatorio il Super Green pass, quindi vaccinazione o guarigione, che verrà chiesto prima di entrare nel locale. La febbre del sabato sera ha già coinvolto migliaia di giovani. A Roma, nelle discoteche più famose, è difficile trovare un posto libero in lista. La paura non frena la voglia di tornare a divertirsi.

Anche se non tutti i locali potranno riaprire le danze. Come ha fatto sapere aurizio Pasca, presidente di Silb-Fipe: “È una riapertura faticosa, in molti non ci riusciranno e lo farà solo chi è sopravvissuto. Siamo stati trattati come figli di un dio minore fino a oggi e domani torniamo a riappropriarci del nostro diritto al lavoro, ma non so in che modo. Molti non ce l’hanno fatta, hanno svenduto le aziende per pochi soldi”.