Ogni Mattina su TV8 con Alessio Viola e Adriana Volpe da lunedì 29 Giugno: temi, orario, ospiti

Un prodotto che si prepara a scendere in campo e a coinvolgere un numero il più possibilmente ampio di telespettatori: stiamo parlando di Ogni Mattina, con Alessio Viola e Adriana Volpe che occuperano lo ‘slot’ della mattina di Tv8.

Con, nel cast anche Lucarelli e Ciacci, dunque il nuovo programma rappresenta per tv8 il nuovo format di informazione e intrattenimento mattutino: partirà lunedì 29 Giugno.

Andiamo a scoprire di cosa tratta, su cosa verterà e chi vedremo in onda.

Ogni Mattina su TV8 con Alessio Viola e Adriana Volpe da lunedì 29 Giugno

Dunque Tv8 avrà il suo contenitore quotidiano di informazione e intrattenimento. Lunedì 29 giugno arriva l’esordio di Ogni Mattina, il nuovo programma in onda in diretta dal lunedì al venerdì, dalle 10.00 alle 14.00, con Alessio Viola e Adriana Volpe alla conduzione.

Ogni Mattina si propone di essere un contenitore aperto sull’Italia e sul mondo, mettendo al centro di ogni puntata diversi temi.

Si tratterà di attualità con i principali fatti del giorno, ma anche di costume, società, ma anche cucina, spettacolo e anche gli ormai immancabili tutorial per la vita quotidiana.

Protagoniste saranno le persone comuni con le loro storie, ma anche ai personaggi del momento, raccontati tramite interviste in studio o direttamente in casa.

Ci sarà poi il momento della cucina, con spazio sulla cucina regionale e sulle tradizioni culinarie italiane.

Ogni Mattina: il cast

I due conduttori non saranno soli: per il giornalismo d’inchiesta è stato ingaggiato Daniele Piervincenzi, per l’attualità più leggera Luca Calvani vincitore della quarta edizione dell’Isola dei Famosi, per la cronaca rosa Flora Canto e servizi di costume Aurora Ramazzotti.

Prende parte a Ogni Mattina anche Selvaggia Lucarelli, che con la sua rubrica Stanza Selvaggia commenterà il fatto del giorno. E poi Edoardo Stoppa, con lo spazio di servizio sull’ambiente; e di Giovanni Ciacci, che farà le sue pagelle. Sarà partecipativo anche il pubblico da casa, tramite messaggi e videochiamate. Alle 12.00, il programma darà la linea per mezz’ora a Tg8, il nuovo telegiornale di Tv8.