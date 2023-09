Ohio, 21enne afroamericana incinta uccisa da polizia: il video degli agenti

(Adnkronos) –

Ta’kiya Young, 21enne afroamericana incinta, è stata uccisa nella sua auto con un colpo di arma da fuoco da un agente di polizia che le intimava di scendere perché accusata di taccheggio da un negoziante. I fatti, avvenuti in un sobborgo di Columbus, Ohio, risalgono alla scorsa settimana ma oggi è stato divulgato il filmato della bodycam degli agenti. Il video mostra un poliziotto che si avvicina al finestrino lato guidatore di Young e le dice ripetutamente di uscire dall’auto. Un secondo agente, che indossa una body camera, si piazza davanti al veicolo. “Hanno detto che hai rubato qualcosa… esci”, dice l’agente vicino al finestrino, ordinando a Young di non andarsene.

“Non ho rubato”, si sente dire alla giovane mentre i due continuano a parlarle e il finestrino dell’auto resta leggermente socchiuso. La polizia ha reso noto che un dipendente di un negozio di alimentari aveva denunciato una donna accusandola di aver rubato alcune bottiglie di alcol. La donna si trovava in un’auto parcheggiata fuori dal negozio, era stato detto alla polizia, secondo il resoconto fatto.

“Esci dalla macchina”, si sente dire all’agente in piedi davanti all’auto, che ha la pistola spianata e la mano sinistra appoggiata sul cofano dell’auto. Quindi si vede Young girare il volante dell’auto mentre l’agente accanto al suo finestrino continua ad esortarla a uscire dal veicolo. “Esci dalla macchina”, ripete l’agente davanti all’auto mentre il veicolo inizia a muoversi lentamente in avanti. Trascorrono alcuni secondi e poi l’agente in piedi davanti al cofano spara. I poliziotti corrono accanto all’auto urlando al conducente di fermarsi. L’auto finisce su un marciapiede, la polizia chiama i soccorsi e cerca di rompere il finestrino per raggiungere la ragazza, accasciata su un fianco. Young era incinta al momento della sua morte e il bambino non è sopravvissuto, ha reso noto l’ufficio di medicina legale della contea di Franklin. L’Ohio Bureau of Criminal Investigation sta conducendo un’indagine indipendente sull’incidente.