Ok al Decreto Aiuti, strada in discesa per il termovalorizzatore

Ok al Decreto Aiuti, strada in discesa per il termovalorizzatore. Il decreto Aiuti è legge, e quanto al termovalorizzatore Gualtieri afferma: “Cantiere entro un anno”.

Il decreto Aiuti è passato al Senato e per Roma significa che i poteri commissariali del sindaco Gualtieri per gestire i rifiuti di Roma sono legge. Pertanto: il termovalorizzatore, salvo cambi in corsa, si farà. “Un investimento remunerativo” per il primo cittadino, che ai cronisti ha detto.

“Ci saranno le procedure di gara. Ci sarà un progetto e ci sarà una proposta. Poi ci sarà la possibilità di presentare le offerte. Pensiamo che sia possibile l’apertura dei cantieri già tra un anno“.