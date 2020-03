Ok alla passeggiata per i figlie e a quella ‘salutare’, chiarisce il Viminale ai prefetti

Ok alla passeggiata per i figlie e a quella ‘salutare’, chiarisce il...

E’ stato finalmente il Viminale a risolvere il quesito legato all’eccessiva ‘chiusura’ dei bambini, specie per quanti non hanno la fortuna di poter usufruire di un terrazzo o un giardino per prendere qualche minuto d’aria.

E’ di pochi minuti fa infatti una specifica circolare indirizzata ai prefetti che recita: “È da intendersi consentito, ad un solo genitore, camminare con i propri figli minori in quanto tale attività può essere ricondotta alle attività motorie all’aperto, purché in prossimità della propria abitazione“.

No allo jogging ma una camminata vicino casa sì

Sempre per “chiarimenti” in relazione all’altrettanto discusso divieto di assembramento, o spostamento dalla propria dimora a causa delle rigide disposizioni, il Viminale spiega che “l’attività motoria generalmente consentita, non va intesa come equivalente all’attività sportiva (jogging)”. E’ però possibile, per quanti affetti da patologie che consigliano un po’ di movimento, camminare “in prossimità della propria abitazione”.

