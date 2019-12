Ok Cannabis, gioia M5s, ira Meloni: “Una cosa folle”

Tra i numerosi emendamenti votati in questi giorni, anche quello relativo alla libera vendita dei fiori di canapa. Proposta accettata e quindi grande soddisfazione per i 5Stelle, sostenitori di questo emendamento, che hanno subito commentato “‘Ragazzi ce l’abbiamo fatta’.

Una vittoria che ha lasciato senza parole Giorgia Meloni, la quale ha subito commentato: “Sono senza parole: parliamo di una norma folle, che permette di spalancare le porte alla vendita legale di quei prodotti con cannabis a basso contenuto di Thc che il Consiglio superiore della Sanità ha giudicato estremamente pericolosi per la salute. Per Fdi – ha aggiunto ancora la leader di Fdi – la droga non è mai una cosa leggera e innocua. E noi continueremo a combattere la sua diffusione e chi la sostiene”.

Max