Olanda-Argentina, l’esultanza albiceleste: la foto dei Mondiali 2022

(Adnkronos) – L’Argentina batte l’Olanda ai rigori e esulta ‘in faccia’ agli avversari. E’ la foto dei Mondiali di Qatar 2022, almeno finora. L’albiceleste si impone dal dischetto contro gli oranje nella sfida valida per i quarti di finale in una serata ad altissima tensione. Quando Lautaro Martinez trasforma il penalty decisivo, la gioia dei sudamericani esplode e lo scatto Afp immortala il momento: c’è chi urla, chi si porta le mani alle orecchie. Tra gli olandesi, giocatori in ginocchio e mani al volto.

Scontri, insulti, provocazioni fanno da corollario al match che l’arbitro Mateu Lahoz fatica a tenere in pugno. Argentina avanti 2-0 con Messi in cattedra, rimonta olandese con la doppietta di Weghorst: supplementari a temperatura altissima, poi i penalty e l’epilogo e coda polemica, tra faccia a faccia – come quello tra Messi e il ct olandese van Gaal (video) – e interviste al vetriolo. “van Gaal racconta che la sua squadra gioca un buon calcio, ma lui butta dentro attaccanti e lancia palloni in avanti”, le parole di Messi ai microfoni nel post-partita. Il fuoriclasse del Psg, alla fine del match, ha demolito anche l’arbitro spagnolo Mateu Lahoz: “Non è stato all’altezza, la Fifa non può mandare un direttore di gara del genere in una partita così importante”.