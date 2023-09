Olanda, due sparatorie a Rotterdam: vittime, fermato un 32enne

(Adnkronos) – Strage in Olanda: diverse persone sarebbero rimaste uccise in due sparatorie avvenute nel pomeriggio a Rotterdam. Secondo i media locali, il sospettato, un 32enne che è stato fermato, avrebbe anche appiccato un incendio. La prima sparatoria è avvenuta in una casa a Heiman Dullaertplein, nel distretto di Delfshaven. Poi avrebbe sparato in un’aula dell’università Erasmus e quindi avrebbe fatto irruzione in un ospedale, dove avrebbe appiccato un incendio. La polizia ritiene che abbia agito da solo e che non ci siano altri sospettati.