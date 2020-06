Olbia, incendio a bordo di un traghetto Grimaldi Lines: passeggeri evacuati

Un incendio è scoppiato ieri sera su un traghetto della Grimaldi Lines, diretto verso Olbia, in Sardegna. La nave “Bonaria” ha preso fuoco ieri sera, dopo essere partita da Livorno con circa cento passeggeri, fra i quali non ci sarebbero feriti.

Dalle prime rilevazioni, l’incendio sarebbe scaturito da un semirimorchio nel garage della nave. I vigili del fuoco hanno domato il rogo e la Guardia Costiera ha scortato il traghetto in porto.

Sardegna, l’incendio del traghetto: come è successo, ultimi aggiornamenti

Per trasportare il traghetto Grimaldi in porto, in azione il rimorchiatore Mascalzone Scatenato del gruppo Moby dell’armatore Onorato. Le motovedette della Capitaneria hanno assicurato, con lo schieramento, la sicurezza durante le operazioni di raffreddamento del traghetto.

Una volta in porto, in condizioni di sicurezza sono stati fatti sbarcare gli automezzi e in seguito è scattata l’evacuazione dei passeggeri, tutti illesi.