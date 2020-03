Olimpiadi di Tokyo spostate al 2021: c’è l’annuncio

Nemmeno le Olimpiadi di Tokyo hanno saputo resistere al coronavirus, nonostante l’iniziale titubanza nello spostare la manifestazione, oggi è arrivato l’annuncio: “Tokyo 2020 è stata spostata al 2021”. Ad annunciarlo il premier il Il primo ministro giapponese Shinzo Abe.

Nella giornata di oggi si è tenuta una riunione con i i membri del Comitato Olimpico Internazionale (CIO) durante la quale è stata discussa l’ipotesi dello slittamento delle Olimpiadi e Paraolimpiadi di Tokyo 2020. Mozione accettata all’unanimità e resa nota dallo stesso CIO.

Il comunicato del CIO

“I Giochi olimpici di Tokyo devono essere riprogrammati in una data successiva al 2020, ma non oltre l’estate del 2021, per salvaguardare la salute degli atleti, di tutti i partecipanti e della comunità internazionale”. Questo il comunicato del Comitato Olimpico Internazionale che di fatto ufficializza lo slittamento della competizione.

Le Olimpiadi si terranno sempre in Giappone nell’estate del 2021 e la denominazione rimarrà Tokyo 2020. Questo per non perdere gli investimenti fatti sul marchio e il merchandising che a pochi mesi dall’inizio della competizione aveva già iniziato a circolare in modo massiccio. Una grave perdita economica che sarà ammortizzata con lo slittamento al prossimo anno.