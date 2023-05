Olimpiadi Milano-Cortina 2026, Morelli: “Abbiamo aperto la città al mondo”

(Adnkronos) – “Abbiamo aperto Milano al mondo e questo rappresenta per la città e per la regione, crescita e opportunità. Dobbiamo pensare a uno sviluppo coordinato e coerente. Le olimpiadi per noi sono un passaggio epocale. Milano avrà una nuova Expo2015”. Lo ha detto il sottosegretario alla presidenza del consiglio dei ministri, Alessandro Morelli, intervenendo all’evento ‘Verso le olimpiadi 2026: il futuro si fa strada’ nel corso del quale sono state presentate i nuovi progetti per il futuro della mobilità lombarda in vista delle olimpiadi invernali del 2026.

“Le smart road sono un argomento che è entrato nelle orecchie di tutti, e sulle quali già ci sono strati importati investimenti in Italia, ma dobbiamo fare in modo che l’Italia sia un eccellenza. La sfida che hanno Serravalle e Fnm è quello di guardare avanti”, ha ribadito Morelli. “Questo rappresenta per il Paese un asse importante. Se l’obiettivo è comune l’auspicio è che tutti remino dalla parte giusta per raggiungerlo”.

“Il risultato che il governo vuole ottenere è quello di non essere definita, come spesso avviene, in maniera critica, perché – ha spiegato il sottosegretario – noi siamo spesso bravi ad autocriticarci mentre gli altri sono molto bravi a mettere la polvere sotto al tappeto. Oggi siamo davanti a opportunità epocali, l’obiettivo del governo è rendere Milano un capitale del mondo: per questa ragione si deve pensare in grande ragionando che il proprio hinterland è Genova, Varese e Bergamo, una grande fetta della Lombardia”, ha concluso il Sottosegretario.