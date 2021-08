Olimpiadi, Tamberi e Jacobs festa in auto dopo l’oro: “Ma è tutto vero?”

“Ciao mondo, siamo i due campioni olimpici”. Festa in auto per Marcell Jacobs, oro nei 100 metri, e Gianmarco Tamberi, oro nel salto in alto. Il video dei due neo campioni olimpici per le strade di Tokyo è stato postato da Gimbo tutto sulle stories di Instagram. “Ma è tutto vero?”, si chiedono i due azzurri ancora increduli.

“Sono le 6 di mattina e ho paura di andare a dormire… non voglio svegliarmi da questo sogno che sembra cosi tanto realtà!”, ha poi scritto Tamberi in un post su Intasgram durante la sua notte insonne.