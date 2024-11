Olivia Rodrigo, unica data italiana agli I-Days 2025

(Adnkronos) – Dopo Dua Lipa e Justin Timberlake gli I-Days Milano 2025 sono pronti ad accogliere Olivia Rodrigo, la cantautrice multi-platino vincitrice di 3 Grammy Award. La pop star americana, salita alla ribalta mondiale nel 2021, arriverà a Milano il 15 luglio 2025 pronta per condividere con il pubblico dell’Ippodromo Snai La Maura le sue canzoni in cima alle classifiche. Si tratta dell’unica data in Italia del suo tour 2025. I biglietti per lo show saranno disponibili in prevendita sulla App I-Days mercoledì 13 novembre (ore 10) su My Live Nation e Comcerto Family dalle 10 di giovedì 14 novembre e in vendita generale dalle 10 di venerdì 15 novembre su Ticketmaster, Ticketone e Vivaticket.