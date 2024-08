Oliviero Toscani e la malattia: “Ho perso 40 chili, non so quanto mi resta”

Oliviero Toscani e la malattia: “Ho perso 40 chili, non so quanto...

Oliviero Toscani, celebre fotografo italiano, ha rivelato in una recente intervista al Corriere della Sera di essere affetto da amiloidosi, una malattia incurabile che causa l’accumulo di proteine in punti vitali del corpo. Toscani, che ha perso 40 chili in un anno, sta affrontando una cura sperimentale e ha dichiarato di non temere la morte, desiderando solo che non sia dolorosa. Nonostante le difficoltà, il fotografo mantiene il suo spirito libero e positivo, dedicandosi alla lettura e seguendo in TV l’Inter e il tennista Sinner.

“So che il mio male è incurabile”, ha detto Toscani, spiegando come la malattia gli sia stata diagnosticata da un medico di Pisa, Michele Emdin, dopo aver notato gonfiori alle gambe e difficoltà nel camminare.

Nonostante la gravità della sua condizione, Toscani sta affrontando una cura sperimentale, fungendo da “cavia”, come egli stesso ha dichiarato. Durante questo difficile periodo, ha contratto anche una polmonite virale e il Covid-19, esperienze che ha descritto come quasi fatali. “Penso di essere stato anche morto, per qualche minuto”, ha riflettuto, raccontando visioni psichedeliche avute mentre era malato. Nonostante la perdita di 40 chili e l’incapacità di gustare il vino a causa dei farmaci, Toscani mantiene un atteggiamento filosofico verso la vita e la morte.

Toscani ha rivelato di essersi “liberato” dal desiderio di fotografare, vedendo in questo una nuova forma di bellezza e libertà. “Non ho paura di morire”, ha affermato, sottolineando come abbia vissuto una vita piena e senza padroni. Mantiene una relazione stretta con Luciano Benetton, il quale ha sempre sostenuto Toscani, anche quando i manager della Benetton erano in conflitto con lui. “Avevi ragione tu su di loro”, gli ha recentemente detto Benetton, a conferma del rispetto e dell’amicizia che li lega.

Nel frattempo, Toscani continua a trovare conforto nell’arte e nello sport. La sua mostra al Museum für Gestaltung di Zurigo ha superato ogni aspettativa, battendo record di visite e prolungando la sua durata fino alla fine dell’anno. Toscani trova anche gioia nel seguire il calcio e il tennis, in particolare tifando per l’Inter e apprezzando le partite del giovane talento italiano Jannik Sinner.

