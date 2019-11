Oltre la soglia, anticipazioni puntata 27 novembre: cosa succede, spoiler, colpi di scena, Tosca rischia il posto

Si rinnova per questa sera l’appuntamento con “Oltre la soglia”, l’apprezzato ‘drama’ Mediaset che sembra aver ottenuto il sì di tantissimi italiani.

Oltre la soglia, fiction con protagonista Gabriella Pession torna oggi, 27 Novembre 2019 dalle 21,15 su Canale 5. Cosa succede in puntata? Ecco tutte le anticipazioni e gli spoiler.

Oltre la soglia, anticipazioni puntata 27 Novembre 2019 21,15 su Canale 5

Dopo aver visto cosa è successo nella terza puntata, ecco dunque lo spazio con gli stravolgimenti che vedremo in onda questa sera.

Come sappiamo Oltre la soglia racconta le vicende di Tosca, la psichiatra ribelle: nella terza puntata Tosca si è occupata di nuovi casi e di storie personali che la condurranno a grandi cambiamenti anche intimi.

Nel medical drama Oltre la soglia, giunto alla quarta puntata e trasmesso questa sera a partire dalle 21:15 su Canale 5 si parla di un tema piuttosto serio. Ovvero le malattie psichiatriche: ma il tema viene trattato anche con la giusta dose di ironia e con l’obiettivo di andare oltre i tabù del campo.

Ecco perchè è centrale il ruolo della vibrante dottoressa Navarro, e lo sarà ancor di più in questa puntata, perchè lo spirito combattivo che la contraddistingue la porterà a fare della professione lo strumento per rompere ancor più gli schemi dei preconcetti della società.

La stessa Tosca, creando poi coi pazienti forte empatia mostrerà anche di trovare in questa unione la forza di combattere la sua personale diagnosi.

aggiornamento ore 00.45

Oltre la soglia, cosa succede questa sera dalle 21,15 su Canale 5 nell’episodio 4

Ecco dunque qualche anticipazione della fiction in prime time su Canale 5, che va in onda anche in streaming e su Mediaset Play.

Nella fiction Oltre la soglia le anticipazioni mettono in chiaro come Diego si alleni fino a perdere i sensi in palestra. Verrà ricoverato d’urgenza. Per riuscire a capire il perchè di tutto questo, Tosca decide di andare a conoscere più da vicino il suo ambiente per scoprire come vive.

Frattanto, la Capello continua a nascondere la verità sul suo rapporto con il marito, mentre fra con Alessandro sembra esserci una relazione che trascende i confini dell’amicizia.

Il secondo caso della serata vedrà Tosca occuparsi di Adila, una ragazza di sedici anni nata in Italia e con genitori di origine africana. Per via di alcune allucinazioni, entrerà a far parte del gruppo di ragazzi ricoverati in Psichiatria.

Tosca è certa di dover indagare a fondo sulla questione, e lo comprende ancor più analizzando il rapporto fra Adila e i suoi genitori. Una scelta, quella di indagare, che la porterà ad andare oltre alcuni limiti ed a mettere anche a repentaglio il suo rapporto con Di Muro, contrario a come la dottoressa sta gestendo il caso.

Questo potrebbe essere il trampolino per lei affinché rischi il proprio posto di lavoro? Lo scopriremo questa sera in prima serata su Canale 5.

Aggiornamento ore 7,11

Prodotta da Paypermoon Italia e diretto da Riccardo Mosca e Monica Vullo la serie, guidata dalla protagonista, Gabriella Pession vede la partecipazione anche di Alessandro Tedeschi, Nina Torresi, Paolo Briguglia, Camilla Ferranti e Giorgio Marchesi.

Nella puntata scorsa, Tosca incontrava Anna e Tommaso, due pazienti speciali. Anna (Maria Mosca) dice di essere in cura in una clinica, eppure nessuno sembra si interessi a lei. Si diagnosticherà sia la patologia che la giusta cura da intraprendere, a suo dire.

Tommaso (Gabriele Fiore) è un ragazzo di 16 anni che sembra si voglia lasciar morire di fame poiché rifiuta il cibo e le attenzioni di medici e infermieri del reparto.

Il giovane, però, va in contatto con la dottoressa e Tosca si sentirà coinvolta in prima persona nella sua situazione. La dottoressa arriverà a chiedere l’aiuto di Mauro, che nel frattempo sta coltivando un pericolosa attrazione nei suoi confronti.

La recitazione della Pession, in questo prodotto, sembra aver trovato anche una certa linfa nella storia privata dell’attrice stessa, che nel passato ha sofferto di depressione, ma anche di anoressia e di depressione post parto.

aggiornamento ore 11.45