Omega 3: ORO per il tuo cane

L’alimentazione del cane domestico sta avendo una continua evoluzione nel tempo in termini di qualità. In questo contesto anche per i nostri amici esistono dei “superfood” in grado di donargli effettivamente un aiuto concreto nella vita di tutti i giorni.

Senza dubbio gli acidi grassi Omega 3 rientrano a pieno titolo in questo ruolo, hanno infatti delle caratteristiche importantissime per le quali non possono assolutamente mancare nella ciotola del nostro cane.

Cosa sono però questi acidi grassi omega 3? La parola è abbastanza intuitiva, sono infatti dei grassi alimentari della famiglia degli acidi grassi polinsaturi che presentano un doppio legame C=C in posizione 3. Possono essere sia di origine animale che di origine vegetale e hanno un ruolo molto importante nella biochimica dell’organismo.

Tra le funzioni più importanti troviamo la capacità di abbassare il livello dei trigliceridi, la capacità di migliorare la funzione cardiaca, la capacità di migliorare la fluidità del sangue.

Un altro aspetto molto importante notato sui cani è l’efficacia nel gestire il dolore nei pelosi affetti da problemi di artriti o artrosi, questi acidi grassi in alcuni studi si sono dimostrati più efficaci anche dei classici condroprotettori e addirittura di terapie farmacologiche, ridonando la gioia di una passeggiata anche ai soggetti più anziani.

E’ chiaro quindi che hanno un importanza notevole, ma dove possiamo trovarli? Nei cibi industriali la loro presenza è sempre un punto interrogativo perchè essendo molto instabili incorrono facilmente in un processo chiamato irrancidimento che può essere causato da diversi fattori quali la temperatura (sopra i 43°C cominciano a irrancidire), l’esposizione alla luce del sole e l’ossidazione per contatto con l’aria.

L’integrazione (previo consulto con un veterinario) può essere fatta con fonti animali o vegetali ad esempio l’olio di lino o l’olio di pesce. In alternativa si possono utilizzare le classiche softgel ricche di olio di pesce subliminato e purificato.

La dose corretta va chiaramente decisa in base al singolo cane da un professionista veterinario o nutrizionista animale, dopodichè si può inserire nella ciotola di Fido.

Pronti a far godere al vostro amico delle fantastiche proprietà degli omega 3?