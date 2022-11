Omicidi di Prati: arresto convalidato per De Pau

Omicidi di Prati: arresto convalidato per De Pau. Resta in carcere Giandavide De Pau, l’uomo sospettato di aver ucciso tre donne giovedì scorso in zona Prati. Omicidio aggravato plurimo è il reato contestato dalla procura di Roma al 51enne indagato.

“La premeditazione non è contestata e non è contestabile”, ha detto l’avvocato Alessandro De Federicis, legale di De Pau, a termine dell’udienza di convalida, lasciando il carcere di Regina Coeli, dove De Pau è recluso in custodia cautelare.