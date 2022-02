(Adnkronos) – Omicidio questa mattina a Lanciano, in provincia di Chieti. Un uomo di 72 anni è stato ucciso a un centinaio di metri da casa con una decina di colpi di pistola. L’uomo era a piedi e come al solito era uscito per recarsi in centro. Il delitto è avvenuto in via Cipollone, nel quartiere Santa Rita. Sul posto, Polizia, Carabinieri, Vigili Urbani e ambulanze del 118. Sono in corso le indagini.