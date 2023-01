(Adnkronos) – Omicidio in un ristorante a Melito, in provincia di Napoli. Un 57enne, già noto alle forze dell’ordine, è stato ucciso a colpi di arma da fuoco. Sul posto, in via Lavinaio, sono intervenuti i Carabinieri della compagnia di Marano che hanno avviato le indagini.