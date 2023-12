Colpito fuori da una discoteca nel centro di Palermo e morto in ospedale. Sono in corso le indagini della squadra mobile per ricostruire quanto accaduto la scorsa notte in via Calvi dove un giovane di 22 anni Rosolino Celesia è stato ferito a morte da colpi d’arma da fuoco.

Omicidio a Palermo, 22enne ferito a colpi di pistola vicino discoteca muore in ospedale

Il giovane sarebbe stato raggiunto al collo e al torace da almeno due colpi di pistola nei pressi di un locale. Trasportato d’urgenza all’ospedale Civico di Palermo, è morto poco dopo l’arrivo al pronto soccorso. La salma del giovane sarà trasferita al Policlinico per eseguire l’autopsia.

Accertamenti in corso: si cerca l’arma del delitto

Sul posto sono in corso accertamenti e perquisizioni alla ricerca dell’arma usata per il delitto e sono stati posti i sigilli alla discoteca nei pressi della quale è avvenuta la tragedia. Secondo quanto trapelato, un 17enne avrebbe chiamato il 112 dicendo di avere ucciso Celesia. L’aggressione sarebbe partita per un litigio. dopo un litigio. Il ragazzo avrebbe detto inoltre di avere gettato la pistola in mare.

Vertice in Prefettura

Dopo l’omicidio della scorsa notte a Palermo, si è riunito in Prefettura, in via straordinaria, il Comitato ordine e sicurezza, presieduto dal Prefetto Massimo Mariani. Presenti, oltre al prefetto Mariani, il questore Maurizio Vito Calvino, il Comandante provinciale dei Carabinieri, generale Luciano Magrini, il Comandante Gdf Palermo, generale Domenico Napolitano, il neo comandante della Polizia municipale Angelo Coluccello, il sindaco Roberto Lagalla, l’assessore comunale Maurizio Carta e una rappresentanza di imprenditori.