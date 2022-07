Omicidio a Parma, 35enne difende donna aggredita dal marito: ucciso a coltellate

(Adnkronos) – Una lite si trasforma in aggressione e finisce in tragedia con la morte di un uomo. E’ accaduto nella tarda serata di ieri a Gaione, vicino a Parma, quando al culmine di una lite tra due coniugi, il marito aggredisce la moglie. Un uomo, 35 anni, si intromette per difendere la donna, ma viene accoltellato a morte dal marito che si dà alla fuga. L’aggressore è stato rintracciato e arrestato dai carabinieri intervenuti sul posto insieme alla polizia. Sono ancora in corso i rilievi del caso.