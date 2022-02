Omicidio ad Acilia, ucciso in strada all’alba: via alle indagini

Freddato da una raffica di colpi sotto casa: regolamento di conti o lite finita in tragedia? Omicicio all’alba ad Acilia. Almeno quattro colpi di pistola: un uomo di 48 anni è stato trovato morto in strada.

San Giorgio di Acilia, l’alba di San Valentino: a dare l’allarme, intorno alle 6 del 14 febbraio, diversi residenti che, udita la raffica di colpi, hanno chiamato il numero unico per le emergenze. Immediati i soccorsi, ma per la vittima non c’è stato nulla da fare.

Freddato proprio sotto la sua abitazione, appena uscito di casa. E’ ancora presto per una pista univoca: dopo i primi rilievi, i carabinieri, avviate le indagini, sono a caccia del killer senza escludere nessuna pista. Strada chiusa, rilevamenti, ascoltat i testimoni e recuperati i bossoli dell’agguato. I militari della compagnia di Ostia, che coordinano le indagini, dovranno ricostruire la dinamica del delitto forse avvalendosi della possibile presenza di telecamere di videosorveglianza. Una delle ipotesi vorrebbe l’omicida, dopo l’agguato al 48enne, mettersi in fuga su un mezzo a due ruote. Le prossime saranno ore cruciali per sciogliere dubbi su dinamica e moventi di un agguato ancora denso di nubi e incertezze.