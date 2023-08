Omicidio Cuneo, proseguono ricerche 21enne che ha ucciso padre e amico

(Adnkronos) – Proseguono le ricerche di Sacha Chang, il ragazzo olandese di 21 anni, ricercato per l’omicidio del padre e di un amico di famiglia a Montaldo di Mondovì, in provincia di Cuneo. Il giovane, con problemi psichici, è fuggito ieri a piedi nei boschi della zona dopo il duplice delitto. Il 21enne si trovava in vacanza in Italia con il padre ospite a casa di un amico dell’uomo. Nel pomeriggio di ieri avrebbe afferrato un coltello colpendo prima il padre e poi l’amico. Le ricerche dei carabinieri di Cuneo stanno andando avanti alla ricerca del giovane.