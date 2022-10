Omicidio Milano, uomo ucciso con colpi di arma da fuoco a Cornaredo

(Adnkronos) – Un uomo di 45 anni, cittadino marocchino, è morto dopo essere stato colpito da due colpi di arma da fuoco. L’uomo è stato trovato dai carabinieri attorno alle 23.30 di ieri all’interno di un’auto, ferma al centro della carreggiata, a Cornaredo, Comune in provincia di Milano. L’uomo, pregiudicato, era seduto al lato del guidatore, con in mano un coltello a serramanico, con due ferite da arma da fuoco al petto e all’addome. Trasportato in codice rosso all’ospedale San Carlo, è deceduto poco dopo. Secondo le prime ricostruzioni, l’omicidio sarebbe stato commesso a seguito di un litigio in un bar. L’esplosione dei colpi è stata udita da alcuni residenti che hanno allertato il 112.