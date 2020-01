Omicidio Sacchi, la Procura ottiene il giudizio immediato per i 6 imputati

In relazione al delitto di Luca Sacchi, il personal trainer ucciso con un colpo al capo nella notte tra il 23 ed il 24 ottobre a Colli Albani, la Procura romana ha chiesto ed ottenuto il giudizio immediato per i sei imputati finiti nell’inchiesta.

Si tratta di dei due 20enni di San Basilio Paolo Pirino e Valerio Del Grosso (reclusi con l’accusa di concorso in omicidio), e per la fidanzatina del giovane morto, Anastasiya Kylemnyk, ed il loro amico Giovanni Princi (con la ragazza – ‘al momento’ – rei del tentativo di acquisto di 15 chili di droga). Oltre a loro nel giudizio immediato figurano anche Marcello De Propris (che avendo ‘armato’ Del Grosso, è entrato nell’accusa di concorso in omicidio), ed il padre Armando, per la detenzione della pistola usata pr l’omicidio, per altro mai trovata.

