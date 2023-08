(Adnkronos) – Anna Scala, la donna uccisa ieri a coltellate a Piana di Sorrento, aveva denunciato il suo ex due volte: il 24 luglio ai carabinieri di Massa Lubrense, il giorno dopo ai carabinieri di Piano di Sorrento. E’ quanto emerge dopo il fermo per omicidio premeditato del suo ex, il 54enne Salvatore Ferraiuolo, che non era sottoposto ad alcuna misura. La donna, che non aveva figli in comune con il suo ex, si era trasferita momentaneamente dalla mamma.