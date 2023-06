Omicidio stradale Casalpalocco – Patanè: “Assurdo morire per una fida social, urge una campagne per la sicurezza stradale”

“Perdere la vita a 5 anni per una sfida social è assurdo, atroce, disumano. Esprimo profondo cordoglio per la famiglia del bimbo, con la speranza che le autorità preposte accertino presto le responsabilità del tragico evento”, così l’assessore alla Mobilità di Roma Capitale, Eugenio Patanè.

“Abbiamo il dovere – prosegue Patanè – di continuare a sensibilizzare i giovani sulla sicurezza stradale, non solo proseguendo nella campagna che abbiamo realizzato nei mesi scorsi e nelle iniziative di educazione stradale nelle scuole, per spiegare quanto possano essere drammatiche le conseguenze di comportamenti scriteriati al volante. Lavorare sul tema della sicurezza stradale è un dovere morale prima che istituzionale.

Per questo stiamo agendo su diverse direttrici: intensificazione dei controlli con autovelox, tutor fissi e mobili ed etilometri; il lavoro sulle infrastrutture con gli interventi sui cosiddetti black points, intersezioni pericolose; il lavoro sulle zone 30 e sulle piste ciclabili per tutelare i soggetti deboli della mobilità, ciclisti e pedoni. Dobbiamo proseguire su questa strada affinché eventi come quelli di Casal Palocco non si verifichino più”.

