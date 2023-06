Omicidio stradale Casalpalocco – Santori (Lega): “I giovani studio o lavoro, basta con il mito del guadagno facile”

“Contrastare il mito del guadagno facile, del comprare e vendere facilmente sul web, è un’assoluta priorità sociale. Ma i cittadini non possono stare a guardare né tantomeno essere vittime di tragedie come quella avvenuta a Casal Palocco. Un mostro emerso dallo stagno dell’illusione e della superficialità ha prodotto giovani che non vogliono lavorare né studiare, che rifiutano impieghi mentre bar e ristoranti e aziende non trovano personale”.

Lo dichiara in una nota il consigliere capogruppo della Lega in Campidoglio Fabrizio Santori, a proposito dell’incidente avvenuto a Casal Palocco.

“Al rifiuto della scuola, del lavoro, dell’esperienza sul campo, si aggiungono le difficoltà causate dal reddito di cittadinanza. Puntare a una totale mancanza di rispetto per la società e gli individui che la compongono, come sarebbe avvenuto per la ‘gara’ e per un video a bordo di un suv, per le sue regole e suoi valori, non è dimostrazione di bravura o di forza, ma solo prova di inadeguatezza e profonda ignoranza”, conclude Fabrizio Santori.

