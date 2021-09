Una donna di 27 anni è stata trovata morta a Calmasino di Bardolino. Ne dà notizia online TgVerona aggiungendo che “sul posto sono presenti in forze i carabinieri che al momento hanno solo confermato che la morte è avvenuta in modo violento”. Dalle prime informazioni raccolte sembra che la giovane, che lavorava in una gelateria del posto, oggi non si sia presentata al lavoro “e il compagno rincasando l’avrebbe trovata morta, in un lago di sangue”.