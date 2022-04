Omicidio Willy, arriva la condanna in appello per i fratelli Bianchi

Arriva la condanna anche in appello per i fratelli Marco e Gabriele Bianchi.

La sentenza dell’11 aprile riguarda i capi di imputazione di tentata estorsione e spaccio, e sancisce la riduzione della pena ai due fratelli già imputati per l’omicidio di Willy Monteiro.

Per loro, a seguito delle indagini per tentata estorsione e spaccio, la magistratura lo scorso anno aveva previsto cinque anni e quattro mesi di reclusione che, a seguito del ricorso, la Corte d’Appello di Roma ha diminuito a quattro anni e sei mesi. Non soddisfatto il legale dei Bianchi che ha dichiarato di non escludere un futuro ricorso in Cassazione.