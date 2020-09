Omicidio Willy, confermato l’arresto per i quattro accusati

Confermato il fermo per i quattro ventenni accusati della morte di Willy Monteiro Duarte, il giovane di 21 anni massacrato di botte a Colleferro mentre cercava di sedare una rissa. Il gip di Velletri ha quindi confermato l’arresto per le accuse di concorso in omicidio preterintenzionale per i fratelli Gabriele e Marco Bianchi, Mario Pincarelli e Francesco Belleggia.

A Belleggia, che avrebbe affermato di aver visto i fratelli Bianchi colpire Willy, il gip ha concesso gli arresti domiciliari, gli altri tre invece restano in carcere.