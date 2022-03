Omicron 2, Crisanti: “E’ contagiosissima, seria in fragili e non vaccinati”

(Adnkronos) – “Omicron 2 è contagiosissima. E basta guardare quello che sta succedendo in Cina per capire che il contenimento delle infezioni e della trasmissione del virus con questa sottovariante, la BA.2, non si può fare. La politica zero Covid non esiste, è impraticabile”. Per Andrea Crisanti, direttore del Dipartimento di medicina molecolare dell’università di Padova, “anche la Cina”, che sta fronteggiando un’impennata dei contagi nonostante il rigore con cui interviene con restrizioni, lockdown e test di massa ai primi focolai, “prima o poi dovrà abbandonare la politica zero Covid” con questa sottovariante di Sars-CoV-2 che corre.

“Siamo di fronte a un virus che ha un indice di contagio R0 di 12 – osserva Crisanti – Portare questo valore a 10” con misure e restrizioni “non cambia nulla”. Quanto alla gravità della malattia, “se una persona non è vaccinata o è fragile, Omicron 2 dà malattia severa. Ecco perché è cruciale proteggere i fragili, perché oggi le vittime del virus sono in particolare loro”.