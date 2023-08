Ondata di caldo africano sull’Italia, anche oggi bollino rosso in 16 città

(Adnkronos) – E’ ancora caldo africano oggi e domani sull’Italia, dove l’anticiclone Nerone sta portando temperature ancora roventi nella maggior parte d’Italia. Secondo il bollettino del ministero della Salute sulle ondate di calore, anche oggi sono 16 le città da bollino rosso, domani saliranno a 17.

Massima allerta oggi a Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Milano, Napoli, Perugia, Rieti, Roma, Torino, Trieste, Venezia e Verona. Domani si aggiungerà Viterbo. Delle 27 città monitorate, nessuna è ‘verde’ (livello 0 di allerta).

Nerone ha già stracciato importanti record di caldo, come quello dello zero termico in montagna dove le temperature sono state sempre positive fino a 5328 metri, una quota di 1800 metri superiore rispetto al livello di 3500 metri che si dovrebbe registrare in questo periodo dell’anno sulle Alpi.

E fa caldissimo solo in montagna, ma anche al mare; infatti, mentre ad inizio Estate sulle coste si respirava meglio, ora va molto peggio dal momento che il mare si è notevolmente surriscaldato e dunque le brezze marine non riescono più a rinfrescare efficacemente come prima.