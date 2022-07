Ondate di calore – Il bollettino del ministero della Salute avverte: nel week-end 16 città italiane da bollino rosso

Ci avviamo al fine settimana a dir poco ‘arsi’ dalle temperature roventi che, in un‘asfissiante crescendo’, hanno di fatto ‘colonizzato’ l’intera Penisola, non concedendo tregua, neppure ala notte.

Ondate di calore: il bollettino del ministero della Salute avverte che nel week-end saranno ben 16 le città italiane da bollino rosso

Dunque, avverte il bollettino del ministero della Salute, che sta monitorando con attenzione le ‘ondate di calore’, che nel corso del week-end che ci apprestiamo a trascorrere, saranno ben 16 le città italiane da bollino rosso (parliamo di un livello di allerta 3): Bologna, Bolzano, Brescia, Campobasso, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Milano, Perugia, Rieti, Roma, Torino, Trieste, Verona e Viterbo.

Ondate di calore: ‘al momento’ Civitavecchia, Pescara e Venezia sono al bollino arancione. Nessuna città italiana ‘segna verde’

Ci sono tuttavia città meno ‘bollenti’, ma comunque afose, come Civitavecchia, Pescara e Venezia, che si fermano al bollino arancione (che corrisponde al livello 2 di allerta). Per far capire di cosa stiamo parlando, basti pensare che in tutto il Paese attualmente c’è una città capace di essere fregiata dal bollino verde!

Ondate di calore: nei prossimi giorni la situazione ‘andrà ulteriormente peggiorando’, saranno 19 le città da bollino rosso

Ma attenzione: non finisce mica qui anzi! Stando infatti alle previsione stilate dai vari meteorologi, nei giorni a venire addirittura, la situazione ‘andrà ulteriormente peggiorando’. Tanto è che, conferma il ministero della Salute, si parlerà di ‘19’ città da bollino rosso. Praticamente alle 16 già elencate, andranno ad aggiungersi proprio Civitavecchia, Pescara e Venezia, al momento ancora ‘risparmiate’ dall’afa africana.

