Onde evitare contagi da Covid-19 sospesi i collegamenti con la Sicilia

Come già annunciato nei giorni scorsi, in merito al preoccupante contagio che potrebbe scaturire al Sud da quanti provenienti con i treni ed aerei dal nord, la notte scorsa Paola de Micheli, Ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha firmato il decreto con le misure a contrasto della diffusione dell’emergenza epidemiologica. In questo modo si limitano i rischi. Dunque da oggi stop ai collegamenti con la Sicilia.

Chi autorizzato potrà viaggiare sulle navi-merci

Premesso che rimane invece invariato il traposto di tutte le merci, il Mit specifica che le persone direte al Sud – ma solo in virtù di improrogabili esigenze, comprovate dalla Regione Sicilia – potranno viaggiare a bordo delle navi adibite al trasporto merci.

Rimane invece per il momento attiva la rete di collegamento dello Stretto (tra Villa San Giovanni e Reggio calabria) ma, come per il resto del Paese, gli spostamenti sono autorizzati solo per motivi di lavoro, salute o in caso di situazioni di necessità.

Voli ‘contati’, ed un solo treno A/R con Roma

Stessa cosa per i collegamenti aerei, per i quai funzioneranno soltanto gli aeroporti di Palermo e Catania, uno meridiano e l’altro antimeridiano (sospesi tutti gli altri voli, compresi quelli internazionali).

Ovviamente sospesi i servizi automobilistici interregionali mentre, per quel che riguarda i collegamenti diurni su rotaia, i collegamenti – ridotti al minimo – saranno rappresentati da un solo treno giorno: l’intercity Roma/Palermo e viceversa.

Max